В Таласской области 22 августа прошла церемония чествования спортсменов и их тренеров, участвовавших в Олимпийских играх в Париже.

Серебряный призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу получил 1 млн сомов, а серебряная призерка Мээрим Жуманазарова — 3 млн. Тренерам спортсменов вручили от 100 тысяч до 200 тысяч сомов.

Бронзовым призерам Акжолу Махмудову и Айсулуу Тыныбековой вручили по 500 тысяч, Үзүру Жусупбекову и Жоламану Шаршенбекову — по 1,5 млн сомов.

Борцы Бекзат Алмаз уулу и Айпери Медет кызы получили по 300 тысяч сомов.

Кроме того, спортсменам подарили скакунов, а спортсменкам — ювелирные украшения.

По данным информагентства «Кабар», мероприятие инициировало полпредство Таласской области, а профинансировала компания «Альянс Алтын», занимающаяся разработкой месторождения Джеруй.

Фото: НТРК