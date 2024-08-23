Фильм режиссера Руслана Акуна «Бейиш эненин таманында» («Рай под ногами матерей») будет представлять Кыргызстан на премии «Оскар». Об этом в Фейсбуке сообщил член правления Союза кинематографистов Кыргызстана Талантбек Толобеков.

«Руслан Акун, талантливый режиссер с мировым именем, создал поистине шедевр, который уже успел покорить сердца зрителей на многих международных кинофестивалях. Этот фильм — не просто произведение искусства. Это послание мира и добра от нашего народа»,

— написал он.

В картине показана история 35-летнего Адиля, у которого имеются ментальные особенности. Герой решает отвезти свою пожилую маму в Мекку. Этот хадж — путь от дома до Саудовской Аравии — они проделывают пешком.

В марте этого года фильм стал кассовым хитом в Казахстане: за четыре дня картина обогнала даже зарубежные блокбастеры и собрала более $1 млн, заняв первое место по сборам. Вместе с тем картина вышла в широкий прокат по России и Узбекистану. В мае, по данным МИД, фильм получил Гран-при на фестивале в Москве.

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес, штат Калифорния).

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