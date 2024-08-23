НБКР предложил убрать комиссию при переводах средств из одного банка в другой в национальной валюте. Проект постановления опубликован на сайте регулятора.

Речь идет о переводах как с карты на карту, так и с карты на электронный кошелек, и наоборот. При этом изменения будут действовать только для физических лиц и при переводах в национальной валюте.

В проекте постановления отмечается, что такие правила помогут сделать банковские услуги более доступными для населения и будут стимулировать развитие безналичных платежей.

Нацбанк привел в пример комиссию при переводе денег по карте «Элкарт» внутри страны между банками, которая варьируется от 0 до 150 сомов, по карте VISA в национальной валюте — от 0 до 250 сомов/1%; в иностранной валюте — от 0,1% до 1%.

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