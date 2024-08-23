Как указано на сайте Жогорку Кенеша, глава государства вернул проект закона в парламент с возражениями. В возражениях президента отмечается, что при принятии законопроекта не были учтены отдельные замечания Кабмина.

Так, глава указывает на то, что в описании преступления за незаконный ввоз электронных сигарет не указана пороговая сумма ущерба, за которую предлагается наказание. Это означает, что все виновные должны будут нести уголовную ответственность вне зависимости от суммы ввезенного товара (незначительного, значительного, крупного, особо крупного).

Проект закона возвращен в Жогорку Кенеш для выработки согласованного варианта.

Законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов депутаты приняли перед уходом на летние каникулы. Документ предлагает запретить ввоз, реализацию и использование в Кыргызстане электронных сигарет.

Согласно документу, будут введены штрафы за курение электронных сигарет и вейпов в неустановленных местах на 10 тысяч сомов. Также за реализацию электронных сигарет предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов для физических лиц, а для юрлиц — 65 тысяч. За ввоз электронных сигарет хотят штрафовать от 150 тысяч до 200 тысяч сомов или лишать свободы на срок от одного года до двух лет.

По словам инициаторов, цель законопроекта — защитить молодых кыргызстанцев от курения электронных сигарет, предотвратить замедление развития организма и привыкания к негативной привычке.

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