Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело возбуждено прокуратурой Первомайского района Бишкека по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным надзорного органа, 9 августа в 22:37 в дежурную часть ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин, находясь на третьем этаже общежития КНУ, пытается покончить жизнь самоубийством. На это сообщение выехали сотрудники УПСМ ГУВД Бишкека Б.К. и Д.Т.

Как говорят в Генпрокуратуре, мужчина пытался сбежать от милиционеров и был задержан с применением физической силы на пересечении проспектов Манаса и Жибек-Жолу.

«Сотрудники милиции повалили его на землю. При этом, игнорируя просьбы последнего, а также присутствующих на месте очевидцев о затруднении дыхания и нехватки ему воздуха, не прекращали сдавливание в области жизненно важных органов. В результате чего И.С. скончался на месте»,

— рассказали в надзорном органе.

Погибшему было 37 лет. По словам брата погибшего, в ночь на 10 августа его брат «вышел выгуливать собаку, а поздно ночью правоохранители сообщили о его смерти».

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