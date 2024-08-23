В Кыргызстане пять банков находятся на стадии ликвидации, об этом говорится в отчетности Национального банка.

В список ликвидируемых банков входят:

🔻ОАО «АзияУниверсалБанк»

🔻ОАО «Инвестбанк «Иссык-Куль»

🔻ЗАО «Манас Банк»

🔻ОАО «Ак Банк»

🔻Бишкекский филиал Национального банка Пакистана.

По данным Нацстаткома, только за шесть месяцев этого года кыргызстанцы оставили больше 36 млн сомов на счетах комбанков, чья лицензия отозвана или находящихся на стадии ликвидации.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop