В России группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать гражданства мигрантов за преступления, связанные с насилием в отношении представителя власти, а также с «понуждением к действиям сексуального характера». Об этом сообщают российские СМИ.

Авторы законопроекта ссылаются на данные Следственного комитета РФ о том, что в 2024 году число изнасилований мигрантами в России выросло на 40%. При этом глава МВД РФ Владимир Колокольцев в середине мая говорил, что мигранты в России совершают всего 4% от общей массы всех преступлений.

Также инициаторы заявили, что «наблюдаются частые случаи нападения на сотрудников полиции со стороны мигрантов».

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что женщины в некоторых российских городах «все больше стали бояться выходить по вечерам на улицу из-за боязни перед мигрантами».

«Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», — сказал Миронов.

Согласно действующему законодательству России, иностранцы могут лишиться приобретенного гражданства за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организации незаконного вооруженного формирования, а также за распространение фейков о российской армии и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, госизменой.

В России в последнее время активно принимаются антимигрантские законы. Так, недавно президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет. Кроме того, недавно группа депутатов ЛДПР предложила законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам перевозить свои семьи в страну.