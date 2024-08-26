Суд во Франции продлил содержание под стражей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на 48 часов. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Отмечается, что теперь срок установлен в 96 часов, по истечении которых судья должен принять решение о судьбе задержанного. Либо ему предъявят обвинение, либо выпустят на свободу. Теоретически в особо тяжелых случаях (торговля наркотиками, терроризм) содержание под стражей может быть доведено до 120 или 144 часов.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. По данным французского телеканала TF1, Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуализированными преступлениями против детей.

Все это из-за отсутствия модерации в Telegram, а также из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями и применения различных инструментов, таких как криптовалюта и одноразовый номер, отмечает «Медуза».

Французские власти не давали никаких официальных комментариев по делу Дурова. С заявлением выступила команда Telegram. В нем отмечается, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

«CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать. Он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе»,

— говорится в заявлении.

В Telegram добавили, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации и они «ждут скорейшего разрешения этой ситуации».

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