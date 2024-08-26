Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор Исламбека и Руслану Матраимову — братьям экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова. Обоих признали виновными в организации незаконной предпринимательской или банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 41 — часть 2 статьи 218 УК КР).

Суд приговорил их к штрафу по 50 тысяч сомов в доход государства.

«Следует отметить, что в ходе следствия между обвиняемыми и прокуратурой было заключено процессуальное соглашение о признании вины»,

— добавили в Первомайском райсуде.

В марте 2024 года Исламбек и Руслан Матраимовы вместе с братьями Райымбеком и Тилеком были доставлены в Бишкек из Азербайджана сотрудниками ГКНБ. Их тогда поместили под стражу.

Недавно Ошский областной суд смягчил приговор Тилеку Матраимову по делу о злоупотреблении должностным положением, снизив сумму штрафа с 1 млн сомов до 300 тысяч и отменив решение о лишении права занимать госдолжности.

Райымбек Матраимов же до сих пор находится в СИЗО ГКНБ. Недавно суд в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей до 26 октября. Ему предъявили обвинения по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В ГКНБ утверждают, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в середине мая заявлял, что экс-таможенник должен выплатить государству еще $200 млн.