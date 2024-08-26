Как сообщили в Первомайском райсуде Бишкека, Ахматалиев будет содержаться в СИЗО-1 до 22 сентября. Футболисту предъявили обвинение по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью».

По данным Кыргызского футбольного союза, Ахматалиев 15 августа во время тренировки клуба «Мурас Юнайтед» поругался со своим одноклубником Евгением Терзи из Украины. В результате драки легионер получил перелом челюсти.

После этого инцидента руководство «Мурас Юнайтед» уволило тренерский штаб и спортивного директора клуба, а также расторгло контракт с Ахматалиевым. Кроме того, КФС принял решение запретить Ахматалиеву участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, на срок 5 лет.

«Футбол, как олимпийский вид спорта, основывается на принципах честной спортивной борьбы и уважения к соперникам и сокомандникам. Он призван воспитывать командный дух, развивать лучшие человеческие качества, а также прививать чувство справедливости и ответственности. КФС, будучи приверженцем этих идей и ценностей, однозначно осуждает деструктивные действия, проявляющиеся в агрессии и насилии»,

— говорится в заявлении футбольного союза.

30-летний Мирбек Ахматалиев перешел в джалал-абадский «Мурас Юнайтед» в июле этого года. За национальную сборную Кыргызстана он провел семь матчей.

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