На конференции педагогов в Иссык-Кульской области учительница обратилась к министрке образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой. Она просила обеспечить горячим питанием не только учеников начальных классов, но и учащихся 5-11 классов, а также учителей.

Преподавательница также предложила открыть буфеты в школах, отметив, что для полной отдачи от учителей необходимо создавать соответствующие условия.

Министрка в ответ посоветовала учителям приносить еду с собой и «быть более оптимистичными».

«Вы работаете часовиками. О какой еде вы говорите?! У вас гибкий график со свободными окнами. Во всем мире есть системы ланч-боксов. Вы можете приносить с собой два кусочка хлеба и два яблока. Взять термос. Мне жаль городских учителей, которые работают с утра и до вечера. У них в классах по 45-50 детей. При этом заработные платы такие же, как у вас. К тому же после обеда у них дополнительная работа»,

— сказала чиновница.

Затем Кендирбаева процитировала Уинстона Черчилля: «Пессимист видит трудности в каждой возможности, оптимист в каждой трудности видит возможность».

В феврале Минобразования предложило примерное недельное меню горячего питания для учащихся 1-4-х классов из расчета 14 сомов в день на одного ребенка. В последние годы из республиканского бюджета на эти цели выделяли по 7 сомов на ребенка.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop