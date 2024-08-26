В финале Рустамжан Кахаров (до 65 кг) одержал победу над российским борцом Рамазаном Абдулкадыровым и стал чемпионом мира. В предыдущих схватках он победил представителей Ирана, Австралии, Грузии и Казахстана.

Курсантбек Исаков (до 55 кг) также стал чемпионом мира, одолев в финале кубинца Иосифа Ивана Бахманна. Ранее он победил борцов из Японии, Казахстана и США.

Омурбек Асан уулу (до 60 кг) завоевал золотую медаль, победив в финале азербайджанца. Ранее он одержал одолел борцов из Японии, Украины и США.

В схватке за бронзу Марлен Абдыраимов (до 51 кг) одолел борца из Узбекистана. Ранее он одержал победу над спортсменами из Туркменистана, Беларуси, Азербайджана.

Соревнования проходили в Аммане с 23 по 25 августа среди спортсменов не старше 17 лет.

Борцы из Кыргызстана завоевали три золотые медали и одну бронзовую. Команда заняла третье место.