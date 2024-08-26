Бывшему замглавы Таможни Райымбеку Матраимову продлили срок заключения до 26 октября. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека.

Матраимова и трех его братьев задержали сотрудники ГКНБ 26 марта. Экс-таможенника доставили в Бишкек из Азербайджана. Его арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что экс-таможенник должен выплатить государству еще $200 млн.

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