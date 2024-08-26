Первомайский райсуд Бишкека 15 августа признал народного артиста КР Акана Нуртазина виновным в хулиганстве за избиении студента Бишкекского хореографического училища имени Ч. Базарбаева.

Суд приговорил его к году лишения свободы. Однако тем же приговором судья отпустил артиста на свободу, применив амнистию.

Ранее пострадавший студент обращался к журналистам. По его словам, инцидент произошел еще 15 мая прошлого года в приемной директора училища.

Пострадавший рассказал изданию 24.kg, что Нуртазин начал его избивать, войдя в помещение. Издание писало, что студент из-за сотрясения мозга не смог сдать экзамен и его отчислили.

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