Зарубежным артистам, которые приедут выступать в Бишкек ко Дню независимости 31 августа, не будут выплачивать гонорары. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Ранее стало известно, что на площади Ала-Тоо 31 августа состоится гала-концерт с участием отечественных и зарубежных исполнителей. Среди приглашенных артистов — российские исполнители Стас Михайлов, Филипп Киркоров и Люся Чеботина.

«Артистам не будут выплачиваться гонорары ни от государства, ни от частных лиц. Они приедут поздравить с юбилеем (100-летие Кара-Кыргызской автономной области — прим. ред.) по собственной инициативе. Мы лишь обеспечим их проживанием и питанием. Тем, кто пытается найти повод для критики и создает различные обсуждения по поводу приезда артистов, хочу сказать: приходите на праздник с хорошим настроением и насладитесь концертом», — написал он.

Ранее в Минкультуры «Клоопу» сообщали, что «концертная программа будет полностью оплачена за счет спонсоров». Кто выступит спонсорами, в ведомстве не пояснили.