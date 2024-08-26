Минкультуры анонсировало концерт, который состоится 31 августа на площади Ала-Тоо в честь Дня независимости.

Известно, что на концерте выступят как отечественные, так и зарубежные исполнители.

Среди приглашенных артистов — российские исполнители Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина. Также на сцене выступят шведский певец Bosson, известный своим хитом «One in a Million», и итальянская певица и композиторка IN-GRID. Специальным гостем концерта станет кыргызстанский певец Амирчик.

В пресс-службе Минкультуры не ответили «Клоопу», в какую сумму обойдется выступление известных зарубежных артистов.

«Концертная программа будет полностью оплачена за счет спонсоров»,

— отметили в ведомстве.

Ранее Минкультуры закупило оборудование для проведения масштабных шоу на 350 миллионов сомов. Тогда ведомство сообщало, что эта техника будет использована на мероприятиях в честь празднования Дня независимости.

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