По данным спецслужбы, стратегический промышленный комплекс был незаконно приватизирован в 2004 году частной компанией ЗАО «Кум-Шагыл». Объект включал в себя карьер по добыче гравия и щебенки, а также завод строительных материалов. Площадь комплекса составляет 17,7 га, а общая стоимость — более 1,9 млрд сомов.

В ГКНБ заявили, что «на протяжении 20 лет стратегический объект приносил доходы частным лицам, а государство фактически ничего не получало».

«В результате поданного иска, решением Бишкекского городского суда весь промышленный комплекс и прилегающие территории возвращены в собственность государства»,

— сообщили в госкомитете.

В спецслужбе добавили, что объявили в международный розыск основного фигуранта дела. Кем он является, в ГКНБ не пояснили.

Ранее «Клооп» публиковал расследование о том, как управляющий делами президента Каныбек Туманбаев захватил завод «Кум-Шагыл», уже 60 лет снабжающий железобетоном всю Чуйскую долину. По словам акционеров компании, поводом для этого стал отказ подарить 17 тысяч кубометров железобетона для строительства нового здания администрации президента.

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