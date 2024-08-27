Глава Минкультуры Алтынбек Максутов в интервью госагентству «Кабар» ответил на критику пользователей соцсетей в связи с приездом российских артистов в Бишкек на празднование Дня независимости.

Министр призвал граждан перестать политизировать каждое крупное мероприятие.

«Если группа российских певцов по собственной инициативе захотела поздравить нас с Днем независимости и 100-летием Кара-Кыргызской автономной области, то мы что, должны были отказать им?»

— сказал Максутов.

Он заявил, что участие в мероприятии добровольное и «никто никого не принуждает приходить на концерт».

«Сейчас многие в соцсетях и пишут: «этот певец должен приехать, а тот нет», «этого будем слушать, а того — нет». Хочу сказать этим людям: это праздничное мероприятие, и мы никого не заставляем идти и насильно слушать. Кто не хочет — может не слушать»,

— заявил Максутов.

По мнению чиновника, предложение российских артистов поздравить кыргызстанцев с праздником «нужно воспринимать как повышение авторитета страны».

«Если бы у нашей страны не было авторитета, то какой артист захотел бы выступить в качестве подарка? Раньше не то что мировые звезды, а соседние не обращали на нас внимания. Наши певцы тоже будут выступать. Всем хватит времени. Готовим программу на высоком уровне»,

— добавил он.

Накануне Минкультуры анонсировало концерт, который пройдет 31 августа в честь Дня независимости. Среди приглашенных артистов — российские исполнители Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, шведский певец Bosson и итальянская певица IN-GRID.

В пресс-службе ведомства отметили, что расходы на приглашение зарубежных певцов будут покрыты спонсорами. Однако позже в администрации президента заявили, что зарубежным артистам не будут платить за выступление, певцов лишь обеспечат питанием и проживанием.

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