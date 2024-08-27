В МВД прокомментировали информацию о том, что в Ошской области 15-летнюю девочку больше месяца держали в сексуализированном рабстве.

По данным ведомства, в городе Ош группа подростков, среди которых были парни и девушки, привели несовершеннолетнюю девушку на берег канала.

«Применив физическую силу, они издевались, наносили телесные повреждения. Более того, девочку удерживали по неизвестному адресу на протяжении нескольких дней», — рассказали в милиции.

Этот факт зарегистрировали 23 августа в журнале учета информации УВД Ошской области. По этому делу милиционеры задержали 27-летнего подозреваемого в изнасиловании девочки. Также в отделение милиции доставили 21-летнюю девушку, подозреваемую в избиении несовершеннолетней. О ее задержании не сообщается.

«Назначена судебно-медицинская и другие экспертизы. Ведутся работы по установлению местонахождения других лиц, причастных к противоправному деянию. В качестве вещественных доказательств изъяты видеозаписи, где имеются факты избиения и издевательства»,

— отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Оше 15-летнюю девочку больше месяца удерживали в сексуальном рабстве. Об этом омбудсменке Джамиле Джаманбаевой сообщил адвокат пострадавшей. По его словам, «девочку «продавали» разным мужчинам для оказания интимных услуг». Адвокат также упомянул о видеозаписях, в которых запечатлены «жуткие кадры издевательств над девочкой».

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