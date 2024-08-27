Министерство культуры предложило ввести ответственность за распространение ложных сведений с использованием СМИ, в интернете или в соцсетях. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение 27 августа.

Ведомство предлагает дополнить статью 109 Кодекса о правонарушениях. Если законопроект примут, то за объявление и распространение ложных, вводящих в заблуждение или ошибочных сведений с использованием СМИ, в интернете или в соцсетях будут штрафовать граждан на 100 тысяч сомов, а юридических лиц — на 200 тысяч.

Налагать и взыскивать штрафы с нарушителей будет сам Минкульт.

В Минкультуры заявили, что законопроект нужен для защиты общественных интересов, прав и свобод граждан, а также для обеспечения информационной безопасности. В ведомстве считают, что принятие документа «будет способствовать распространению достоверной информации и повышению осведомленности населения о необходимости критического мышления при потреблении интернет-контента».

Сейчас в Кыргызстане действует закон «О защите от недостоверной (ложной) информации». Согласно этому закону, Минкультуры может без решения суда заблокировать любой сайт, где, по их мнению или мнению заявителя, публикуется фейковая информация. По этому закону были заблокированы сайты ряда изданий, в том числе Kloop, который остается заблокированным.

После первых блокировок юристы «Института Медиа Полиси» заявили, что закон о фейках является «административным ресурсом против СМИ, которые следят за действиями властей и раскрывают информацию, помогающую гражданам понять работу правительства».