Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал участие российских певцов в концерте, который состоится на площади Ала-Тоо в Бишкеке 31 августа в честь Дня независимости Кыргызстана.

По словам главы государства, он «очень обрадовался», когда узнал от министра культуры, что артисты по своей инициативе бесплатно хотят поздравить кыргызстанцев.

«В прошлом было много иностранцев, которые не знали, где находится страна под названием Кыргызстан. Почему бы сейчас с радостью не встретить артистов, которые сами желают приехать и поздравить страну», — сказал он.

По мнению президента, вопрос выступления российских артистов на Дне независимости поднимают «глуповатые и недалекие политики, за которыми следуют зомби».

«Помните, были те, кто говорил, что Кыргызстан никто не признает, никто не приедет? Сейчас не то, что знают, — с нами считаются. В следующем году ожидаются визиты глав мировых держав. Раньше, да, даже соседние страны не считали нас ровней. Сейчас, слава Богу, все хорошо. Поэтому не стоит обращать внимания на смутьянов. Кто не хочет, пусть не слушает, мы не заставляем», — заключил Жапаров.

Президент высказался по этой теме после того, как некоторые пользователи соцсетей стали выражать недовольство приездом российских артистов на День независимости КР.

31 августа на площади Ала-Тоо выступят российские певцы Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, а также шведский певец Боссон и итальянская певица и композитор Ин-Грид.

Ранее приезд российских артистов также комментировал и глава администрации президента КР Дайырбек Орунбеков. Он сообщил, что артисты выступят бесплатно, и деньги будут выделены только на их проживание и питание. До этого в пресс-службе Минкультуры говорили, что расходы на приглашение зарубежных певцов будут покрыты спонсорами. Кто выступит спонсорами, в ведомстве не пояснили.

Министр культуры Алтынбек Максутов, в свою очередь, призвал граждан перестать политизировать каждое крупное мероприятие и сказал, что «большинство встречает это с радостью» и «меньшинство должно подчиниться большинству».