Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра образования Муратбек Касымалиев.

По данным чиновника, число школьников с 2012 по 2022 год увеличилось на более 435 тысяч. Так, для полного обеспечения школ учебниками по действующему госстандарту и учебной программе нужны 17 млн 236 тысяч 466 экземпляров.

Из них:

🔹для классов с кыргызским языком обучения — 9,6 миллиона экземпляров,

🔹с русским — 6,7 миллиона,

🔹с узбекским — 852,7 тысячи,

🔹с таджикским — 41,9 тысячи экземпляров.

«Сегодня в библиотечном фонде государственных школ есть 11 млн 816 тысяч 255 учебников или 68, 5 % от общей потребности», — сказал Касымалиев.

Директор госучреждения «Издательский дом «Окуу китеби»» Ильяс Сарыбаев сообщил, что Минобразования заключило договор с сингапурским издательством Marshall Cavendish. Соглашение позволяет «Окуу китеби» переводить и адаптировать учебники по математике и естественным наукам для учащихся 1-11 классов, а также по английскому языку для 6-класса.

Книги будут готовы через два года. В министерстве отметили, что параллельно подготовят электронные версии этих учебников.

По данным Минобразования, в стране функционирует 2 тысячи 377 школ. Из них государственных и муниципальных — 2 тысячи 173, частных — 204.

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