Об этом омбудсменке Джамиле Джаманбаевой сообщил адвокат пострадавшей девочки Жахангир Сайфуллаев. По его словам, «за любое неповиновение ее наказывали, и все это снимали на видео».

Сайфуллаев отметил, что на видео были видны «жуткие кадры издевательства над девочкой — ее избивают, угрожают расправой, раздев догола, сбривают брови лезвием».

«Девочку «продавали» разным мужчинам для оказания интимных услуг. Она прошла все круги ада»,

— заявил адвокат, добавив, что это видео сейчас распространяют в мессенджерах.

Омбудсменка Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы срочно принять меры.

«Лица, которые торгуют детьми, должны понести наказание по всей строгости закона. Все причастные к такому вопиющему преступлению должны быть найдены и наказаны»,

— потребовала акыйкатчы.

В институте омбудсмена сообщили, что уполномоченный представитель омбудсмена в Оше принимает меры для оказания правовой помощи девочке. Ей требуется длительная реабилитация.

«Девочка боится за свою жизнь, так как все, кто ее избивал, угрожал и измывался над ней, все еще находятся на свободе»,

— добавили в институте акыйкатчы.

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