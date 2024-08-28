Глава совета директоров и акционер ЗАО «Кум-Шагыл» Нурбек Мамбеталиев отреагировал на заявление ГКНБ о «возвращении» в собственность государства завода и прилегающей к нему территории.

По его словам, «ни один из 46 акционеров не совершал ничего противозаконного», чтобы забрать у них предприятие: здания, оборудование, технику и авто. Мамбеталиев считает, что «в окружении первых лиц государства есть люди, которые доносят руководству страны недостоверную информацию».

«Забыв про права акционеров, гражданские права и презумпцию невиновности, они используют механизм власти в своих интересах, гребя всех под одну гребенку»,

— заявил акционер.

Он отметил, что судебные процессы по этому делу идут, но у них нет доступа ко всем необходимым документам для защиты, поскольку введено внешнее управление.

«Мы не имеем доступа к кабинетам, заводу, финансовой информации, расходам и доходам. Что там происходит, мы не знаем. Но очевидно, что нарушены многие законы. Временный управляющий поднял цены на продукцию, а по некоторым позициям они увеличились в два раза, судя по прайс-листу, который нам прислали клиенты»,

— сказал Мамбеталиев.

В заключение он добавил, что акционеры продолжат юридически защищаться как в Кыргызстане, так и за пределами страны.

27 августа стало известно, что ГКНБ «вернул» в собственность государства завод «Кум-Шагыл» и прилегающие к нему территории.

Ранее «Клооп» публиковал расследование о том, как управляющий делами президента Каныбек Туманбаев захватил завод «Кум-Шагыл», уже 60 лет снабжающий железобетоном всю Чуйскую долину. По словам акционеров компании, поводом для этого стал отказ подарить 17 тысяч кубометров железобетона для строительства нового здания администрации президента.

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