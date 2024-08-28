Пансионат «Ак-Марал» на Иссык-Куле, конфискованный у покойного кримавторитета Камчы Кольбаева, передан Гостаможенной службе. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе ведомства.

По их данным, объект передан в управление ГТС распоряжением Кабмина.

«Передан только сам пансионат. Нужно понимать, что там также есть и частные дома, но передан именно пансионат»,

– прокомментировали в Таможне.

Камчы Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

После убийства Кольбаева, по данным спецслужбы, в общей сложности были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. Также предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд, на которые наложен арест.

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