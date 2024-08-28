Депутаты Жогорку Кенеша разработали законопроект «О расчетах в национальной валюте КР». Документ опубликован на сайте парламента.

Законопроектом предлагается усилить статус национальной валюты и вести расчеты в сомах для всех сделок, включая операции с недвижимостью, автомобилями и ценными бумагами.

«На сегодня по республике наблюдается внутренняя торговля, зачастую недвижимость, автомототранспорт, кредитования, организация туров в иностранной валюте, что создает предпосылки усиления давления на национальную валюту. В системе кредитования, покупке жилья с рассрочкой чаще гражданам создаются затруднения при погашении задолженностей, когда в стране наблюдается резкий скачок курса иностранной валюты либо искусственного поднятия курса иностранной валюты»,

— говорится в справке-обосновании.

Разработчики инициативы отмечают, что субъекты экономической деятельности, имеющие доходы и расходы в иностранной валюте, могут вести торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.

Также законопроектом предлагается запретить указывать цены в рекламе товаров и услуг в иностранной валюте.

Нацбанк при первом рассмотрении законопроекта в своем заключении отметил, что принятие документа нецелесообразно, «поскольку его нормы предполагают ограничения использования иностранной валюты». После чего авторы переработали документ и установили ограничения.

«То есть теперь рассчитываться в национальной валюте нужно, если сумма превышает 5 млн сомов, при этом расчет будет производиться в безналичной форме»,

— писал портал «Акчабар».

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