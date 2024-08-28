27 августа в УВД Ленинского района Бишкека обратилась гражданка. Она просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который ударил ее несовершеннолетнего брата, когда стояли в очереди у врача в одной из поликлиник.

Этот факт зарегистрировали. Милиция начала доследственную проверку, назначены экспертизы.

Сестра 14-летнего пострадавшего рассказала изданию Kaktus.media, что ее брат вел себя спокойно и не проявлял агрессию.

«Так как подходила моя очередь, я стояла у двери к врачу, а младший брат сел на скамейку рядом с мужчиной. В какой-то момент я услышала сильный стук. Вижу, как этот мужчина нападает на мальчика. Я ринулась к нему и спросила, почему он ударил. Как оказалось, мой брат увидел брелок или замочек на его сумке и потрогал его. Из-за этого мужчина напал на него»,

— рассказала девушка.

видео: Kaktus.media

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