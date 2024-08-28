Российские парламентарии предлагают ввести обязательное требование для трудовых мигрантов заранее откладывать средства на обратный билет из России. Об этом изданию «Парламентская газета» сообщил один из авторов инициативы, сенатор Вадим Деньгин.

«Сейчас мы с коллегами-сенаторами прорабатываем такую инициативу. Сумма, которая должна лежать на спецсчете приезжающего к нам мигранта — стоимость авиабилета, которая потребуется в случае возврата иностранца в его страну по причине истечения срока трудового патента или контракта, а также тогда, когда мигрант выдворяется за пределы России за противоправные деяния»,

— рассказал Деньгин.

Сенатор отметил, что сумму на счет может внести не только работник, но и государство, из которого он прибыл.

«У нас нередко складывается ситуация, когда мигрант, который должен покинуть Россию, говорит, что денег у него нет. И он выдворяется за средства бюджета РФ, за средства российских налогоплательщиков. Это неправильно — дорогу домой для таких людей Россия оплачивать не должна. Постараемся проработать эту инициативу с тем, чтобы до конца года внести ее в Госдуму, предварительно согласовав ее в правительстве России»,

— сказал Деньгин.

Эту инициативу обсуждают в Совете Федерации. Как сообщают российские СМИ, ее уже поддержали в Совете по правам человека. В СМИ отмечают, что такие инициативы появляются «на фоне растущего уровня преступности».

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». По нему мигрантов-нарушителей будут вносить в специальный «реестр контролируемых лиц». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.

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