Кабмин совместно с мэрией Бишкека разработали проект постановления «Об утверждении правил таксомоторных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом». Документ вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании говорится, что сейчас нет единых правил для такси и это негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

По данным инициаторов, всего в стране более 300 тысяч таксистов, 70% из них работают через компанию «ЯндексТакси». Компания взимает 21% от заработанной суммы водителей, из которых 3% передаются фирмам-партнерам.

«При этом ответственность за риски и нарушения возлагается на водителей, а сама платформа не несет ответственности за возможные проблемы. В условиях доминирования «ЯндексТакси» и других крупных операторов наблюдается тенденция к монополизации рынка, что ведет к повышению тарифов и значительным денежным оттокам за границу»,

— говорится в справке-обосновании.

Так, инициаторы предлагают создать муниципальные такси. Благодаря чему мэрия сможет регулировать тариф, который будет составлять не более 10% от заказа.

Также в документе отмечается, что к такси допускаются только легковые авто, прошедшие ежегодный гостехосмотр. Авторы также предлагают утвердить обязательную покраску такси — в синий с белым с указанием фирменного знака перевозчика и названия города, где работает авто.

В салоне такси в поле зрения пассажиров должны находиться визитная карточка водителя с фотографией, а также таксометр или терминал. Предпочтение будут отдавать авто с низким уровнем выбросов вредных веществ.

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