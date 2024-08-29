Судебная коллегия Верховного суда по гражданским и экономическим делам 16 июля приняла окончательное решение в вопросе ликвидации ОФ «Клооп Медиа». Решение Октябрьского райсуда Бишкека о том, что фонд необходимо ликвидировать, остается неизменным.



По словам юристки «Клооп Медиа» Фатимы Якупбаевой, вскоре может начаться процесс ликвидации фонда и закрытия его банковских счетов.



Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин назвал решение Верховного суда «ожидаемым».



«Мы в принципе ничего другого и не ожидали. Несмотря ни на что, “Клооп” будет работать. За время судов по ликвидации количество пользователей наших соцсетей выросло. И пока нас читает хоть один кыргызстанец, мы продолжим выпускать самые глубокие расследования, самые сбалансированные новости и самые острые колонки», — заявил он.

Само заседание прошло еще 16 июля без участия сторон спора. Решение Судебной коллегии Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения, то есть с 16 июля.

Ранее юристы фонда пытались обжаловать решение Октябрьского райсуда и обратились в горсуд столицы. Однако Бишкекский городской не стал рассматривать апелляционную жалобу, сославшись на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.

В своей жалобе в Верховный суд юристы «Клооп Медиа» просили отменить определение горсуда Бишкека и восстановить пропущенный срок для обжалования решения о ликвидации фонда. Прокуратура Бишкека просила Верховный суд оставить в силе определение горсуда. В результате Верховный суд не стал отменять решение Бишкекского горсуда — там посчитали, что суд принял «законный и обоснованный судебный акт», и «оснований для его отмены не имеется».

При этом Верховный суд месяц молчал о том, что решение уже вынесено, а юристы фонда узнали о нем только 22 августа. По словам юристов «Клооп Медиа», на их звонки в Верховном суде не реагировали по существу, а копию решения не отправляли. «Клооп» отправил запрос в Верховный суд, чтобы узнать, почему юристов и фонд не оповестили о решении сразу после его принятия. В Верховном суде пока не ответили на запрос журналистов.

Претензии прокуратуры к «Клооп Медиа»

28 августа 2023 года стало известно, что прокуратура Бишкека подала иск о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме — якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» выступили как кыргызские, так и международные НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.

Однако несмотря на это, 9 февраля 2024 года Октябрьский райсуд постановил ликвидировать «Клооп Медиа» так как устав организации не включал в себя журналистскую деятельность. При этом на суде основное время было посвящено обсуждениям экспертиз от государственных эксперто-психиатров. По их оценке в публикациях «Клоопа» содержится «жесткая критика» властей и «негативная информация», из-за чего в стране якобы выросло число людей с психическими расстройствами и «сексуальными аномалиями».

Юристы «Клоопа» считают решение суда незаконным и необоснованным. С полным текстом апелляционной жалобы на решение райсуда можно ознакомиться по этой ссылке. Решение суда осудили несколько международных организаций, призвав отменить его.

Записи обоих заседаний суда, на которых государственные эксперты давали свои показания по иску о ликвидации «Клооп Медиа» можно посмотреть по ссылке тут, а короткую версию здесь.

Как продолжать читать «Клооп»?

Сайты «Клоопа» на русском и кыргызском языках всё ещё заблокированы. Однако вы можете читать и смотреть нас, как и раньше.

На русском языке:

Зеркало сайта – https://storage.googleapis.com/qurium/kloop.kg/index.html

Facebook – http://facebook.com/kloop.kg

Instagram – http://instagram.com/kloopnews

X (Твиттер) – http://twitter.com/kloopnews

YouTube – http://youtube.com/klooplive

TikTok – https://www.tiktok.com/@kloopnews

Основной телеграм-канал – https://t.me/kloopnews

Телеграм-канал с главными текстами и срочными новостями – https://t.me/breakingkloop

На кыргызском языке:

Зеркало сайта – https://storage.googleapis.com/qurium/ky.kloop.asia/index.html

Facebook – https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/

Instagram – https://instagram.com/kloopkyrgyz

YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCCZa43syqWs7EqllazNPq7A

TikTok – https://www.tiktok.com/@kloopkyrgyz

Телеграм-канал – https://t.me/kloopkyrgyz



Также рекомендуем вам бесплатный, быстрый и безопасный VPN Amnezia Free, который позволит вам получить доступ к заблокированным в Кыргызстане сайтам с любого устройства. Подробнее о нем вы можете почитать здесь.