Прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram Павлу Дурову предварительное обвинение в шести преступлениях, связанных с организованной преступностью.

Они включают в себя подозрение в соучастии в управлении онлайн-платформой, которая допускает незаконные транзакции, распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера, торговлю наркотиками и мошенничество, а также отказ сообщать информацию властям, отмывание денег и незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

По данным Медузы, максимальный срок лишения свободы, грозящий Дурову по отдельным статьям, составляет 10 лет.

По информации прокуратуры, Дуров помещен под судебный надзор с обязательством предоставить залог в 5 млн евро. Он будет обязан посещать полицейский участок два раза в неделю, ему запрещен выезд из Франции.

Издание The Bell пишет, что Дуров не стал общаться с журналистами и уехал от здания суда. По данным издания, для предъявления окончательного обвинения Дурова снова доставят в суд. Адвокат Дурова назвал обвинения абсурдными.

Павел Дуров предстал перед судом днем 28 августа после того, как провел четыре дня под стражей в полиции. Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана, после выхода из частного джета.

Ранее издание Politico сообщило, что французские правоохранительные органы выдали ордер на арест брата Павла Дурова — Николая Дурова.

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