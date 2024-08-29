По данным МВД, группа девушек шантажировала 15-летнюю девочку и заставляла заниматься проституцией.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией».

Сотрудники милиции установили и задержали четверых подозреваемых девушек. Так, в ИВС водворены Э.Б. 2003 года рождения, К.М. 2001 года рождения, Ш.Н. 2004 года рождения и М.М. 2006 года рождения. Следствие продолжается.

Ранее по этому делу милиционеры задержали 27-летнего подозреваемого в изнасиловании девочки. Также в отделение милиции доставили 21-летнюю девушку, подозреваемую в избиении несовершеннолетней. О ее задержании не сообщалось.

По словам адвоката пострадавшей, «девочку «продавали» разным мужчинам для оказания интимных услуг». Он также упомянул о видеозаписях, в которых запечатлены «жуткие кадры издевательств над девочкой».