Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил судебное решение о ликвидации Kloop Media.

«Принудительное закрытие отмеченного международными наградами расследовательского издания Kloop является позорным эпизодом в истории современного Кыргызстана — страны, долгое время считавшейся убежищем для свободы прессы в Центральной Азии. Это является явным признаком того, что при президенте Жапарове эта репутация больше не сохраняется. Власти Кыргызстана должны немедленно отменить свой репрессивный курс в отношении СМИ и позволить Kloop и всем другим независимым изданиям работать свободно», — сказала координаторка CPJ Гульноза Саид.

Судебная коллегия Верховного суда по гражданским и экономическим делам 16 июля приняла окончательное решение в вопросе ликвидации ОФ «Клооп Медиа». Однако суд молчал об этом больше месяца.

Вскоре может начаться процесс ликвидации фонда и закрытия его банковских счетов. Но это не помешает работе Kloop.

«Мы в принципе ничего другого и не ожидали. Несмотря ни на что, “Клооп” будет работать. За время судов по ликвидации количество пользователей наших соцсетей выросло. И пока нас читает хоть один кыргызстанец, мы продолжим выпускать самые глубокие расследования, самые сбалансированные новости и самые острые колонки», — говорит сооснователь Kloop Ринат Тутхватшин.

Прокуратура Бишкека подала иск о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» годом ранее — заявив об «осуществлении деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов». Хотя по закону сайты не обязаны регистрироваться как СМИ.

При официально озвученной причине сам иск был посвящен другому — якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан. На суде эксперты от государства, например, делились абсурдными заявлениями о том, что именно публикации издания причина внутренней миграции, сексуальных аномалий — в том числе у этих экспертов. Эти эксперты предъявляли претензии изданию за то, что на нем публикуется не развлекательный контент (а новости, исследования и расследования), также они считали, что в «светском государстве нельзя критиковать власть».