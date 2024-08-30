Эту информацию «Клоопу» подтвердили в ЦИК.
По данным членов Центризбиркома, Кадырбеков сегодня написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному желанию. Оно будет рассмотрено сегодня вечером на заседании Центризбиркома.
Ранее Кадырбекова допросили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу фонда «Ыйман», которым он руководил несколько лет до 2019 года.
Недавно вокруг фонда «Ыйман», занимающегося религиозным просвещением, разгорелся скандал. Аудиторы Минфина в июле этого года начали проверку деятельности фонда, по итогам результатов они не нашли отчеты по $5 млн. По итогам проверки был задержана бывшая бухгалтерша фонда.
Нуржигит Кадырбеков является лидером парламентской фракции «Ыйман Нуру». Всего у «Ыйман Нуру» в Жогорку Кенеше пять депутатов.
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