10 января 2021 года на досрочных выборах президента Кыргызстана с оглушительным успехом победил Садыр Жапаров, набрав 79,2% голосов при явке менее 40%. Не поддавался никакому объяснению подобный успех политика, еще три месяца назад сидевшего в тюрьме за захват заложника. Возможно, один из секретов этого успеха заключался в пиар-кампании, которую провел штаб Жапарова. Спустя три с половиной года выяснилось, что в ней, вероятно, участвовали российские политтехнологи из окружения основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

$10 миллионов «за голову»

Власти США готовы заплатить целых $10 млн за информацию о российском медиаменеджере и политтехнологе Александре Малькевиче. В Вашингтоне его считают причастным ко вмешательству в президентские выборы 2016 года.

«Примерно с 2019-го года Малькевич использовал свою компанию, Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), для содействия операциям по оказанию влияния в мире по поручению Евгения Пригожина, финансиста российской фабрики троллей Агентство Интернет-исследований (АИИ). Пригожин и его организация АИИ были привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты санкциям со стороны американских властей за попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2016-ом году», — гласит объявление на сайте Rewards for Justice (RFJ).

Пригожин и «фабрика троллей»

Основатель ЧВК Вагнера и «повар Путина» Евгений Пригожин владел медиахолдингом «Патриот», широко известным своими «фабриками троллей». Эти сети фейковых аккаунтов занимались дискредитацией оппозиции внутри России и пытались влиять на внутреннюю политику других стран. Управляло ими «Агентство интернет-исследований». Для их прикрытия Пригожин содержал обычные медиа — интернет-издание РИА ФАН, телеканал «Санкт-Петербург» и другие. После военного мятежа Пригожина летом 2023 года «фабрики троллей» были разогнаны, а РИА ФАН заблокировано Роскомнадзором .

Англоязычный пропагандистский сайт USA really, которым руководил Малькевич, пытался воздействовать на жителей США. В 2018 году, после ликвидации USA really, американские власти задержали и допросили Малькевича о вмешательстве в выборы, после чего отпустили.

Вернувшись из США, Малькевич запустил новый проект — «Фонд защиты национальных ценностей». В 2019 сотрудники этого политтехнологического проекта «всплыли» в Ливии, где так же, как в США, вмешивались в президентские выборы. Один из его сотрудников, политтехнолог Михаил Шугалей, даже отсидел за это полтора года в ливийской тюрьме.

«[Александр Малькевич —] политтехнолог Пригожина. Он один из людей, которые создавали медийные кампании на выборах. В частности, можно вспомнить последние выборы президента Кыргызстана — в команду политтехнологов входил Малькевич, обеспечивая информационный фон избирательной кампании, — говорил в интервью телеканалу “Дождь” журналист и автор телеграм-канала “Занимательная конспирология” Сергей Ковальченко. — Он не полевик, не агитатор, он создатель медийных кампаний. В последнее время и до войны стеснялся своего сотрудничества с Пригожиным. Когда его публично спрашивали о его работе на Пригожина, он отшучивался, что работал на [музыкального продюсера] Иосифа Пригожина».

Стертый «русский след»

Предвыборная кампания Садыра Жапарова действительно не вызывала раздражения. Простые визуальные решения в атрибутике, гармоничная колористика – глубокий синий с белым, множество выступлений в регионах и встреч с электоратом. Ничего скандального, но и ничего яркого.

Из запоминающегося было несколько моментов. Первый — упавшая в обморок на сцене девушка, когда Жапаров выступал в Ошской области. Второй — ответ на просьбу одного из избирателей вернуть на родину беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. «Если много людей попросит, если народ простит обоих, тогда привезем», — сказал ему будущий глава государства. Третий — соперников Жапарова удивляло и возмущало его принципиальное игнорирование теледебатов на главном телеканале страны — будто бы в подражание президенту России Владимиру Путину.

Предвыборный штаб Жапарова развернул активную агитацию за него в кыргызских СМИ — они были забиты его программными заявлениями и новостями о встречах с избирателями. «Наружка» пестрела его портретами с понятными и простыми слоганами.

Неудивительно: в избирательный фонде Садыра Жапарова только официально было почти 51,5 млн сомов. Это — половина общих расходов всех 18 кандидатов. И вообще, все это напоминало кампанию уже раскрученного политика, что тоже отчасти правда — Жапаров к тому времени уже имел в руках реальную власть.

Сергей Ковальченко уверен, что Александр Малькевич и питерский политтехнолог Петр Бычков из его команды работали политтехнологами и у Садыра Жапарова.

«Они все профессиональные люди, они в лоб кампанию не ведут. Хороший политтехнолог приезжает и смотрит, какие проблемы есть в стране, какие ожидания у электората, и работает комплексно, — рассказывает он. — Посмотрите на то, как победивший кандидат [Садыр Жапаров] заострял внимание на социально-экономических проблемах — и вы увидите российский почерк».

Один из сотрудников предвыборного штаба Садыра Жапарова на условиях анонимности также подтвердил, что во время выборов видел в штабе и Александра Малькевича, и Петра Бычкова.

«Они вдвоем на выборах были. Но какая на [Малькевича задача] была возложена, я не в курсе — он раза два показался и всё. А Бычков работал постоянно, у него отдельное было поручение. Он специализируется как политтехнолог. Бычков появился в стране осенью [2020 года] — раньше того момента, когда были объявлены выборы», — рассказал он.

Но следы своего вмешательства в выборы пригожинские политтехнологи тщательно заметают, утверждает Ковальченко.

«В интернете вы подтверждения не найдете, — говорит он. — Они всё удалили. Когда [в Кыргызстане] начались те же проблемы, что и в России, никому не хочется делать параллели, что это русский след, поэтому все эти вещи были потерты, удалены. Но ваш президент никогда не скажет, что на него пригожинские политтехнологи работали. Будет говорить правильные слова, а потом закон “об иноагентах” принимать, точно так же, как в России, и преследовать журналистов».

«Наблюдатель» в поисках врагов

Если посмотреть страницу Александра Малькевича в Facebook, то выборам президента Кыргызстана там посвящен только один пост — от 9 января 2021 года. В нем опубликованы несколько фото: например, его удостоверение наблюдателя и фото со встречи с главой кыргызстанского Центризбиркома.

Но вот в телеграм-канале у Малькевича информации о тех выборах очень много — он объясняет это тем, что был на них наблюдателем.

Одно из первых упоминаний о Кыргызстане датируется 10 октября 2020 года. В посте Малькевич перечисляет митинги, народные волнения и предстоящие выборы на постсоветском пространстве.

«Все это — звенья одной цепи, та самая #дуганестабильности вокруг России. Сначала — Белоруссия, затем — Киргизия, война в Закавказье… Теперь ждем протестов в Таджикистане. Кому выгодно? Прежде всего, снова Турция и США — хотят создать очаг напряженности в южном подбрюшье России».

Другая публикация, от 13 ноября 2020 года, с нотками недовольства помощью США на выборах.

«Два слова — о Киргизии. Тут уже “началось движение”: Посольство США в Кыргызской Республике объявило о намерении правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) “оказать своевременную помощь в проведении предстоящих президентских и парламентских выборов в Кыргызской Республике в знак поддержки кыргызского народа в период выборов своих представителей в правительстве”. Но, как мы с вами знаем, это ни разу не вмешательство…»

7 января 2021 года Малькевич объявляет, что сам едет на выборы в Кыргызстан.

«В общем, нет смысла скрывать: от МПАНаблюдателем от кого был Малькевич?Согласно информации на сайте самой МПА СНГ, от нее на те выборы отправились 52 международных наблюдателя. В списке аккредитованных международных наблюдателей на сайте кыргызстанского ЦИКа можно найти всех 52 человек. Среди них Малькевича нет. Но в списке наблюдателей он все-таки присутствует — но как представить не МПА СНГ, а Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России. Выходит, за три дня до выборов Малькевич не знал, наблюдателем от какой организации он на них будет. (Межпарламентской ассамблеи государств) СНГ в рамках ее специальной Миссии еду в качестве наблюдателя в… Киргизию».

В своем посте Малькевич подробно описывает предвыборную ситуацию и хитросплетения кыргызской политики. Но уже тогда он особо выделяет Садыра Жапарова как основного претендента на президентское кресло.

Любопытно, но именно из уст Малькевича настойчиво звучит необходимость принятия закона об «иноагентах» в Кыргызстане.

9 января 2021 года он обрушивается с обличительной отповедью на члена ЦИКа Гульнару Джурабаеву, за пост на Фейсбуке, в котором она озвучила решение Рабочей группы ЦИК рекомендовать упразднение всех государственных СМИ, в том числе ОТРКОТРКСовременное название — Национальная телерадиокомпания (НТРК или УТРК), по итогам дебатов. Вот как Малькевич отозвался о Джурабаевой:

«Эту даму здесь по праву считают и называют иноагентом (давно и плотно она работает с соответствующими структурами — как USAID, так и по линии ОБСЕ) и, конечно, никакого отношения к официальной позиции ЦИК ее пост в соцсетях не имеет. Вот так рождаются #фейки и манипулирование».

9 января 2021 года на сайте «Российского фонда свободных выборов» опубликовали интервью с Александром Малькевичем, записанное в бишкекском кафе «Нават».

В нем политтехнолог восхищается системой голосования Кыргызстана.

«[Она] полностью исключает любую возможность даже мифических вбросов, нарушений, фальсификаций, каких-то появлений мертвых душ, потому что определение избирателей в Кыргызстане происходит на основе биометрических данных. Завидуя белой завистью, надеемся внедрить это у себя», — сказал он.

Малькевич не упустил возможности отметить «проблемы и угрозы», а именно фейки, дезинформацию и «иноагентов».

«Законодательство в Кыргызстане очень либеральное — наверное, сейчас самое либеральное на просторах СНГ, в части регулирования деятельности НКО и НПО, получающих иностранное финансирование для ведения общественно-политической деятельности. Равно как и СМИ-иностранные агенты здесь тоже существуют», — пожаловался он и привел в качестве примера радио «Азаттык», голословно обвинив его в создании информационных фейков.

А уже 26 октября 2022 года Минкультуры Кыргызстана добился блокировки сайта «Азаттыка».

Этот тренд об иноагентах из уст пригожинского политтехнолога Малькевича будет звучать постоянно. Под конец интервью Малькевич произносит прямо-таки установку на будущее:

«Год будет непростой, технологии дезинформационные развиваются. Значит нужно будет здесь всем заинтересованным сторонам к этому очень серьезно подходить и законодательство менять тоже. Вот Россия с этим тянула-тянула, но под занавес 2020 года депутаты приняли целый пакет законов о деятельности физических лиц-иноагентов, о регулировании СМИ иностранных агентов. А здесь, в Кыргызстане, — непаханое поле…»

Как покажут дальнейшие события, Александр Малькевич и его политтехнологи это поле успешно вспахали.

Проводник автократии

Тогда же, 9 января 2021 года, в день тишины, российский телеграм-канал «Хайли Лайкли» опубликовал еще одно интервью с Александром Малькевичем. В нем он выступил скорее как болельщик Жапарова, а не независимый наблюдатель, — комплиментарно высказывается о кандидате и дает свои прогнозы.

«Среди представленных кандидатов максимально лоялен России — Садыр Жапаров. На мой взгляд, он единственный реальный претендент на победу на предстоящих выборах, — сказал Малькевич. — По моим оценкам, во-первых, он выиграет в первом туре, а во-вторых, по итогу может получить около от 55-57% до 65-68%. Это является еще очень аккуратной оценкой, поскольку некоторые социологи предсказывают, что он наберет около 75-80%, невзирая на довольно большое количество участников».

10 января 2021 года, в день выборов, Александр Малькевич почтил своим присутствием избирательный участок, на котором голосовал сам Садыр Жапаров. Малькевич лично сделал фото четы Жапаровых и 12 января подвел итоги:

«На прошедших досрочных президентских выборах в Киргизии победил Садыр Жапаров, набравший 79,2% голосов. Итоговая явка составила 39,75%. Кроме досрочных выборов президента 10 января в республике прошел референдум по форме правления. 81% избирателей высказались за президентскую модель. В дальнейшем страну ожидает референдум по изменению Конституции».

В этом же посте Малькевич выложил ссылку на интервью Жапарова «Коммерсанту», где бывший заключенный, а ныне победивший на выборах кандидат, рассказал о том, как в тюрьме создал 50 Whatsapp-групп для своего продвижения, и добавил предвыборную программу Жапарова.

14 января 2021 года в «Комсомольской правде» опубликовали колонку Малькевича «Выборы в Киргизии: чему России стоит поучиться?» В статье много восторгов по поводу избирательной системы Кыргызстана и в особенности электронного голосования. Вот как политтехнолог объясняет причину октябрьских волнений, в ходе которых произошла смена власти:

«…В октябре 2020 года случилась здесь любопытная история. Тогда, напомню, проводились в Киргизии парламентские выборы. И вот в чем была “фишка”: тогда действительно звучали обвинения, что некоторые партии и кандидаты покупали голоса избирателей.

В реальности же все выглядело вот как: человек взял деньги (чтобы проголосовать за заплатившую партию или кандидата), но пришел на участок — и отдал свой голос за того, кого посчитал нужным. Проверить же это невозможно. И вот какой получился курьёз: партии, которые вложили приличные суммы в подкуп, взбунтовались и даже пытались поднять некий мятеж, отказываясь признавать результаты выборов.

Рефрен у них был следующий: дескать, “мы заплатили за 20 тысяч голосов, а получили 5, значит 15 тысяч у нас украли”. По факту же получилось, что никто эти голоса не крал, просто большинство из тех, кто получил деньги, голосовали так, как хотели (и как им подсказывала совесть) — и совсем не обязательно за тех, кто заплатил. Согласитесь, любопытная история?..»

Напомним, тогда на парламентских выборах одной из победивших партий была партия Матраимовых, что на фоне расследований о коррупции на таможне, где работал Раим Матраимов, действительно возмутило многих. После протестных митингов на площади были объявлены перевыборы, а на пост премьера, а затем и президента пришел Садыр Жапаров — «самый пророссийский кандидат», скажет через три месяца Малькевич.

В своей колонке Малькевич вновь затрагивает любимую тему «иностранного вмешательства».

«Некоторые эксперты считают, что за последние годы иностранными государствами в СМИ и НКО Киргизии было влито около 700 млн сомов (свыше 600 млн рублей), что позволяет говорить об информационной экспансии и необходимости на законодательном уровне бороться за суверенитет страны – как это уже делаем мы у себя, в России», — пишет Малькевич.

Но проблема в том, что сам он, как гражданин России, занимается ровно этим же: вмешивается во внутреннюю политику Кыргызстана.

Мастер публичного доноса

В своих постах Александр Малькевич конкретно указывает на кыргызстанских граждан и СМИ, которых он считает «иноагентами». Кроме Гульнары Джурабаевой, отдельный пост он посвящает бывшему члену ЦИКа Атыр Абдрахматовой — мол, на выборах были незначительные нарушения, о которых та «навязчиво» пишет.

«На сегодня Атыр Абдрахманова является членом совета Общественного фонда “Наш голос” (как все знакомо, снова “спец”-НКО), плотно сотрудничает со СМИ “Кактус медиа”, которое является грантополучателем от различных иностранных фондов.

Добавлю, что и за ней плотно закрепилась репутация человека, который связан с иностранными НПО.

В общем, все “по классике”: видим, как работает еще одна технология дискредитации избирательного процесса — через “эксперта”, которого планомерно раскручивают через специально подготовленные СМИ».

Ну и последняя публикация, посвященная выборам президента в Кыргызстане, опубликована 16 января 2021 года. В ней Малькевич уже откровенно и по собственной инициативе называет редакцию «Клоопа» иноагентом.

«А теперь – про #иностранное_вмешательство.



Наблюдатели Общественного фонда “Клооп Медиа” (иноагент) сообщили, что они “зафиксировали 1500 нарушений и происшествий по всему Кыргызстану”. “Наши юристы требуют отменить результаты голосований на 210 УИКах», пишет “Клооп”. Другими словами, “Клооп” считает, что как минимум на 8% участков в стране были грубейшие нарушения, которые заставляют усомниться в результатах голосования на них.

Возникает резонный вопрос: кто это такие? Ответ прост — киргизский вариант нашего [общественного движения в защиту прав избирателей] «Голоса».

Обучение наблюдателей за выборами, которое проводил «Клооп», Малькевич пытается дискредитировать.

«Необходимо отметить, что проведенное обучение наблюдателей было больше акцентировано на создание провокационных информационных сигналов, чем объективную фиксацию нарушений избирательного законодательства. Кроме того, была поставлена задача создать необходимый информационный фон и реально оказать влияние на волеизъявление граждан, что в свою очередь также свидетельствовало о цели дискредитации одного из кандидатов на должность президента».

Интересно, кого именно он имеет в виду под «одним из кандидатов»?

Пираты XXI века

О том, как работали военная, медийная и политтехнологическая кухни Евгения Пригожина, написано много. «РусМонитор» публиковал расследование о политтехнологах, которые работали на Пригожина и влияли на избирательные процессы некоторых стран с 2018 года. Центр «Досье» рассказывал об их влиянии на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

Среди упомянутых политтехнологов есть и Александр Малькевич. А также тот самый Петр Бычков, который, по данным наших источников, работал политтехнологом в предвыборном штабе Садыра Жапарова в 2020 году.

Для чего хозяину ЧВК Вагнера Пригожину было создавать центры политтехнологов и влиять на выборы самых разных стран? «В Сирии, на Мадагаскаре, в Судане и ЦАР его, в первую очередь, интересует доступ к природным ресурсам — нефти, золоту, алмазам… Чтобы получить к ним доступ, необходимы лояльные местные политики. А чтобы сделать их лояльными, Пригожин отправляет к ним своих политтехнологов и медийщиков, готовых обеспечить победу в выборах любыми способами», — объяснял «РусМонитор».

Пригожин после своего неудачного мятежа погиб при загадочных обстоятельствах, но дело его процветает. Лакомые куски в виде неосвоенных месторождений самых разных полезных ископаемых для российского бизнеса, связанного с властью и спецслужбами, в Кыргызстане ещё остаются. Да и вообще, удобно иметь лояльную верхушку соседней страны.

Какая главная идея была у Садыра Жапарова на протяжении всей его политической карьеры? Вернем «Кумтор» Кыргызстану. Крупнейшее золоторудное месторождение национализировали. Но что в реальности там происходит, кто «рулит», куда идут деньги от продажи золота — неизвестно. Нет ни прозрачности, ни подотчетности.

Через парламент продавили не только закон об «иноагентах», о котором так навязчиво пишет Малькевич, но и разработку урана на Иссык-Куле. Рекультивировать радиоактивные отходы Кыргызстану помогает «Росатом». Так что пазлы складываются.

Zавоеватель Украины

После выборов в Кыргызстане Александр Малькевич занял пост гендиректора телеканала «Санкт-Петербург».

24 февраля 2022 года российские войска полномасштабно вторглись в Украину, и у Малькевича начинается новая жизнь. Он получает от прокремлевских СМИ звание «самого громкого голоса новых регионов России».

Уже 20 июня 2022 года Малькевич едет «ТУДА», как он сам выражается. А именно в оккупированные российскими военными Херсон, Мариуполь, Мелитополь. Сначала он делает выпуски как военкор и блогер, рассказывая аудитории о «зверствах укрофашистов». Даже анонсирует снятый на захваченных территориях документальный фильм «Необыкновенный фашизм».

В городе Мелитополь Запорожской области Малькевич запускает канал «Zа ТВ», а в полуразрушенном российской армией Мариуполе — «Мариуполь 24». Эти каналы занимались продвижением пропаганды Кремля, особое внимание уделялось оправданию российской агрессии против Украины.



Новые медиа испытывали кадровый голод: местные журналисты не горели желанием работать на оккупантов. Поэтому к работе телеканалов Малькевич привлекал подростков, пишет BBC. Для их подготовки он открыл в Херсоне медиа-школу, став заодно главой журфака местного университета, и написал учебник под названием «Настоящая российская журналистика для новых регионов».

В ноябре 2022 года, когда Херсон освобождали украинские войска, Малькевич сбежал из города, прихватив с собой часть украинского оборудования. Один из его сотрудников погиб при обстреле, под который попала группа Малькевича в ходе эвакуации. Выяснилось, что погибший — бывший оперативник ФСБ. В ходе обстрела получила ранение и 16-летняя корреспондентка телеканала «Таврия», которую Путин впоследствии наградил орденом Мужества.

8 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге открывается фотовыставка «Освобожденные территории. Война глазами очевидца» с фотографиями Малькевича из оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Параллельно Малькевич занимается государственной цензурой. Он выступает на пресс-конференции «Война в информационном пространстве: как защититься от фейков и дезинформации», где был организован видеомост Москва – Ереван – Бишкек – Минск. Малькевич выступает на форуме «Безопасный интернет». Тогда же у себя в Фейсбуке он предлагает внести поправки в российское законодательство для «защиты детей от противоправного контента».

А спустя год аналогичный законопроект инициирует в Кыргызстане депутатка Джамиля Исаева. Он успешно проходит обсуждение в Жогорку Кенеше и его подписывает президент Садыр Жапаров.

Будущий депутат

Марш бойцов ЧВК Вагнера на Москву и последующая смерть Евгения Пригожина отразились на карьере Малькевича. Осенью 2023 года он был уволен с должности гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» и назначен советником питерского губернатора по работе с «новыми регионами» (так в России называют оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины) на общественных началах. Сейчас он колесит по стране, выступая на медиафорумах.

12 января 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин вручил Александру Малькевичу премию «за организацию вещания телеканалов на освобожденных территориях» — еще одно российское название оккупированных земель Украины.

Сейчас Александр Малькевич баллотируется в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России», выборы пройдут в сентябре. Он уже выиграл праймериз и, по мнению журналиста Сергея Ковальченко, его вполне могут избрать. «Он яркий кандидат. Умеет в это играть», — считает собеседник.

Но в долгосрочной перспективе розыск информации о Малькевиче в США осложнит ему жизнь, считает Ковальченко.

«Сейчас вряд ли они поймают Малькевича и кто-то даст за него $10 млн, — рассуждает журналист. — Но в будущем, если эти вещи не будут сняты, то ему придется всю жизнь просидеть в России, он не сможет поехать никуда, даже в свой любимый Кыргызстан. Так как будет риск, что его выкрадут из стран СНГ какие-нибудь люди, которые захотят заработать 10 млн долларов. Придется всю жизнь жить и оглядываться».

«Все было максимально публично»

На прямой вопрос, участвовал ли он как политтехнолог, медиаменеджер, консультант в организации избирательной кампании кандидата в президенты Садыра Жапарова, Малькевич профессионально изображает удивление. По его словам, он «даже не понимает, откуда такая чушь собачья взялась».

«Я был в январе 21 года в вашей стране три дня во время дней голосования, потому что был наблюдателем по линии Общественной палаты России, — повторяет официальную версию Малькевич. — Собственно говоря, по этой линии я неоднократно участвовал за ходом голосования в самых разных местах на карте мира. Проводил встречи в избирательной комиссии. Это все было максимально публично».

Малькевич добавляет — он настолько впечатлился тем, что работа избирательных участков в Кыргызстане начинается с исполнения гимна, что добился принятия закона об этом и в России.

«А люди, которые задают такие вопросы, распространяют подобную информацию, либо безграмотные, не способные заниматься OSINT, в открытых источниках все это смотреть и видеть, либо это делают целенаправленно, злонамеренно, распространяют фейки. С какой целью — вопрос дискуссионный. Наверно для создания сенсации, высосанной из пальца. Все максимально прозрачно», — заверяет Малькевич.

А что же Петр Бычков? Этот пригожинский кадр прочно засел в Кыргызстане с момента предвыборной кампании Садыра Жапарова. На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) он числится проректором университета по стратегическим коммуникациям, хотя по информации сотрудников, не работает там с марта текущего года. О нем мы подробно расскажем в следующей публикации.