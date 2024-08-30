МИД КР сообщил об освобождении 15-летнего подростка из Кыргызстана, задержанного после нападения в немецком городе Золинген.

По информации внешнеполитического ведомства, подросток был задержан как возможный свидетель произошедшего.

«По информации посольства КР в ФРГ, правоохранительные органы ФРГ установили принадлежность несовершеннолетнего к гражданству КР. Его задержали в качестве возможного свидетеля для выяснения обстоятельств произошедшего. 25 августа он был освобожден. Сейчас этот гражданин находится на свободе»,

— сообщает МИД.

Ведомство упомянуло, что семья подростка не обращалась к кыргызскому посольству за помощью. По сведениям журнала Der Spiegel, подросток жил в центре для беженцев и мог говорить с подозреваемым в убийстве.

В Германии 23 августа мужчина с ножом напал на людей на фестивале. В результате трое были убиты, восемь человек получили ранения.

По данным газеты Bild, подозреваемый в нападении мужчина сам сдался полиции 24 августа и заявил, что является членом «Исламского государства». «ИГ» также заявило о своей причастности к преступлению. Федеральная прокуратура Германии 25 августа начала расследование по подозрению в совершении теракта.

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