Накануне в соцсетях распространилось видеообращение группы рабочих, строивших здание нового «Белого дома». Они рассказали, что 150 человек заключили контракт с субподрядчиком «Делюкс групп», который не выплачивает им зарплату с июля этого года.

«После окончания работы затягивают с выплатами. Уже два месяца, как нет зарплаты. Говорили, что выплатят до 10 сентября. На вопрос: «А что нам делать до этого времени?» отвечают: «Если хотите — работайте, если нет — уходите»»,

— сообщили рабочие.

В ответ на это глава Управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что у государства «нет задолженностей перед кем-либо».

«Я тоже видел это видеообращение рабочих. Во-первых, государство полностью произвело все платежи по строительству нового Белого дома. Иными словами, у нас нет задолженностей перед кем-либо. Во-вторых, что касается вопроса об упомянутой компании «Делюкс Групп». Я впервые слышу об этой компании. Мы не работали с ней и не знаем о ней. Мы не знаем, с какими подрядными компаниями сотрудничали наши партнеры, и не не имеем к ним никакого отношения»,

— сказал Туманбаев.

Как отмечает Радио «Азаттык», в компании «Делюкс Групп» также отреагировали на обращения рабочих и сообщили, что «зарплаты им выплатят полностью к 10 сентября».

Строительство нового здания Администрации президента «Ынтымак-Манас Ордо» началось весной 2023 года в южной части Бишкека, на месте бывшей гостиницы «Иссык-Куль». Открытие здания состоится 30 августа. Пока неизвестно, когда планируется переезд администрации президента и Кабмина в новое здание.

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