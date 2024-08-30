Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство здания полпредства в Джалал-Абаде. Выступая перед собравшимися, он заявил, что «в Кыргызстане отныне не будет бандитов, смотрящих, положенцев и «воров в законе»».

«Мы будем искоренять их. Пускай то, что простой народ добывает своим трудом, будет направлено на их семьи. Какой-нибудь бандит не сможет прийти и отобрать что-то. Мы создадим возможности для простых людей законным путем», — сказал он.

По словам Ташиева, раньше в стране хорошо жили те, «кто занимал высокие должности — чиновники, бандиты».

«Хорошо жили те, кто считал себя крутым будучи бандитом в сопровождении четырех парней. Теперь такого не будет. Никто не будет приходить на госдолжность с целью разбогатеть. […] Потому что мы забрали у них эту возможность. Отныне будут работать только те, кто намерен работать на благо. Это намерение нашего президента. Раз мы пришли, то должны служить народу и создать возможности для изменения жизни простых людей», — заявил глава ГКНБ.