В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается дело о жестоком убийстве 38-летней Айжан Алыкуловой. 24 февраля 2024 года тело девушки нашли в ее собственной квартире. Единственный подозреваемый в убийстве — ее жених Кирилл Дамиров.

Официальная причина смерти девушки — отек мозга.

«Он убил ее с особой жестокостью. Я никогда не видела такой жестокости. На голове моей дочери нашли три отверстия, было кровоизлияние в мозг, ребра были сломаны вдребезги, были повреждены внутренние органы, на ее теле не осталось живого места. Все было в синяках. Моя бедная дочь так мучилась. Он бил ее даже не несколько часов, а 5-6. А после положил ее в ванну, сымитировав то, что она сама упала, и сбежал», — рассказала мама погибшей Роза Жекшенова.

Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день и водворили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью. Вину подозреваемый признал частично. Но, по словам адвокатки Индиры Саутовой, сейчас сторона обвиняемого пытается поменять статью об убийстве на более мягкую — о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

Саутова говорит, что родственники Айжан против этого, так как требуют для обвиняемого высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы.

Также адвокатка рассказала, что само следствие допустило в своей работе много пробелов. В частности, по ее словам, прокурор тщательно не изучил материалы уголовного дела, а в деле нет протокола осмотра вещественных доказательств. Также, как отметила адвокатка, к делу не приобщены факты того, что после убийства из квартиры девушки пропали золотые и бриллиантовые украшения.

«Это некачественное следствие, не дана полная юридическая оценка. Прокурор по делу должным образом не поддерживает гособвинение, не задает вопросы свидетелям. Это говорит о его полной неготовности и некомпетентности. Мы уже обращались в районную прокуратуру с жалобой, но там наши поводы проигнорировали, хотя это громкое дело. Это не просто убийство, это убийство с особой жестокостью», — подчеркнула Саутова.

За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины. По данным Генпрокуратуры, за первые полгода 2024 года зарегистрировано девять трагических случаев со смертельным исходом. Одно из этих дел — убийство Рахимы Айкымбаевой. Женщину с особой жестокостью убил ее бывший муж, который ранее неоднократно избивал ее.

В июне МВД Кыргызстана сообщило об увеличении количества случаев домашнего насилия в стране. По их данным, за четыре месяца 2024 года было зарегистрировано 4767 случаев бытового насилия.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.