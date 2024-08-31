Как сообщили «Клоопу» в УВД Октябрьского района Бишкека, «на основе установленных в ходе следствия фактических данных» задержан 26-летний подозреваемый.

Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.

Айтурган Маматкулова скончалась 7 июля в бишкекской горбольнице №4. Первой о смерти девушки узнала жена ее брата. По ее словам, муж Маматкуловой позвонил ей и рассказал, что девушка пыталась совершить суицид и приняла таблетки, из-за чего оказалась в больнице.

Родственники погибшей же утверждают, что девушку убил ее муж и не верят в версию о суициде. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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