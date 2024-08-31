Президент Садыр Жапаров 31 августа присвоил воинское звание генерал-полковника главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

«Действия Камчыбека Кыдыршаевича по укреплению нацбезопасности страны, усилению границ и реформированию силовых структур хорошо известны народу. Хочу подчеркнуть, что он неустанно борется с коррупцией, которая наносит вред нашей национальной экономике и укоренилась за годы независимости. Несмотря на возможную угрозу для его личной безопасности, он продолжает выполнять огромную работу в этой сфере»,— заявил Жапаров.

Кроме Ташиева, замглавы МЧС Урматбеку Шамырканову присвоено звание генерал-майора, а замглавы СИН Рахатбеку Жапарову — генерал-майора внутренней службы.

В 2021 году Жапаров присвоил Ташиеву звание генерал-лейтенанта. В 2022-м Ташиев «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана» получил награду «Герой Кыргызстана». В 2023-м президент присвоил Ташиеву звание «Герой Кыргызстана» за соглашение с Узбекистаном.