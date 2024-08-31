Накануне в Бишкеке состоялась церемония открытия нового здания «Белого дома».

После пользователи соцсетей начали обсуждать то, что территория здания обнесена металлическим забором. На это отреагировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, заявив, что власти «не прятались и не прячутся от народа».

«Убрали забор вокруг «Белого дома» на площади, а новый «Белый дом» снова огородили забором, спрятались от народа» — звучат такие слова. Мы никогда не прятались и не будем прятаться от народа. Во всех странах мира президентские здания находятся под госохраной. Если бы мы не огородили его забором, мне пришлось бы дополнительно нанять 50-60 сотрудников службы безопасности. На их зарплаты ушли бы миллионы средств народа»,

— написал у себя в Фейсбуке Ташиев.

По словам главы спецслужбы, новый «Белый дом» огородили, «чтобы навсегда сэкономить средства» народа.

«Как ответственный за безопасность, еще раз повторяю — мы никогда не будем прятаться от народа. Поэтому со 2 сентября все желающие могут в рабочие дни приходить днем на экскурсию в новый «Белый дом»»,

— заявил Ташиев, добавив, что желающие посетить «Белый дом» должны иметь при себе общегражданский паспорт или ID-карту.

В ноябре 2020 года власти снесли забор, ограждающий здание Жогорку Кенеша. Тогдашний спикер ЖК Талант Мамытов отмечал, что чем больше власти «закрываются», тем больше народ воспринимает их неправильно. «Этот забор не спасал и не спасет. Никаких препятствий для народа быть не должно», говорил Мамытов.

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