Президент Садыр Жапаров освободил Азиса Сапаралиева от должности

исполняющего обязанности главы Минприроды, которую он занимал два месяца.

Пресс-служба главы государства не сообщила причины такого решения.

Теперь на эту должность президент назначил Медера Машиева. Также его кандидатура будет представлена в Жогорку Кенеше на должность министра природных ресурсов, экологии и технадзора.

Ранее Машиев занимал пост замглавы Минприроды — директора Кыргызской геологической службы.

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