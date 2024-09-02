Президент Садыр Жапаров освободил Азиса Сапаралиева от должности
исполняющего обязанности главы Минприроды, которую он занимал два месяца.
Пресс-служба главы государства не сообщила причины такого решения.
Теперь на эту должность президент назначил Медера Машиева. Также его кандидатура будет представлена в Жогорку Кенеше на должность министра природных ресурсов, экологии и технадзора.
Ранее Машиев занимал пост замглавы Минприроды — директора Кыргызской геологической службы.
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:
https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop