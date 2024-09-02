Как сообщили «Клоопу» в УВД города Нарын, нападение произошло 31 августа примерно в 11 утра.

По данным милиции, мужчина пришел на рынок «Он-Арча», где его супруга работала поваром в столовой, и напал на нее сзади. Мужчина нанес ей ранения складным ножом. После 41-летнюю пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение областной больницы.

Милиция задержала 42-летнего подозреваемого. Ведется следствие.

МВД в июне сообщило об увеличении количества случаев домашнего насилия в Кыргызстане. По данным ведомства, за четыре месяца 2024 года зарегистрировали 4767 случаев домашнего насилия. Это на 632 факта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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