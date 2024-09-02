Как сообщили «Клоопу» в УВД Нарына, 24-летний милиционер спас женщину, на которую напал муж с ножом.

По данным милиции, правоохранитель 31 августа участвовал в параде, посвященному 33-летию независимости Кыргызстана. Затем милиционер по своим делам отправился на рынок, где стал свидетелем произошедшего.

«Он увидел, что на месте общепита было много людей, но никто не мог подойти и разнять их. Рискнув своей жизнью и следуя данной клятве, он остановил человека с ножом и спас жизнь человеку»,

— сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 31 августа на рынке в Нарыне мужчина напал с ножом на супругу, которая работает поваром в столовой. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение областной больницы. Милиция задержала 42-летнего подозреваемого. Ведется следствие.

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