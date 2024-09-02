В Жогорку Кенеше 2 сентября состоялась церемония открытия четвертой сессии VII созыва парламента.

Новые депутаты Айжигит Тыналиев и Бакытбек Марипов, победившие на выборах по одномантаным избирательным округам в июне, принесли присягу.

Кроме них, присягу принесли также Арсланбек Эгембердиев, пришедший в парламент от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» вместо Мейкинбека Абдалиева; Аккулу Бердиев, пришедший от фракции «Бутун Кыргызстан» вместо Адахана Мадумарова; и Эрнис Айдаралиев, пришедший от фракции «Ыйман Нуру» вместо Нуржигита Кадырбекова.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop