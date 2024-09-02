Накануне на дороге Бишкек — Нарын — Торугарт, близ Токмока, произошла авария, в результате которой погибли семь человек, шестеро получили различные травмы. Об этом «Клоопу» сообщили в ГУОБДД.

В ведомстве сообщили, что на дороге столкнулись Subaru Outback, Mercedes-Benz, Toyota Camry, Toyota Voxy и Mercedes-Benz Sprinter.

По предварительным данным, причиной аварии послужило лопнувшее колесо авто Subaru Outback. Водитель не справился с управлением и выехал на на встречную полосу. Там машина столкнулась с Mercedes-Benz Sprinter, а затем и с другими авто.

По этому факту назначены экспертизы и ведется следствие.

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