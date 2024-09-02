В администрации президента сообщили «Клоопу», что расходы на строительство нового «Белого дома» еще не подсчитаны. Сумма, затраченная на проведение торжественной церемонии открытия, тоже пока неизвестна.

Новое здание «Белого дома» — «Ынтымак-Манас Ордо» — торжественно открыли 30 августа — в канун Дня независимости Кыргызстана. Переезд администрации президента и Кабмина в новое здание планируют завершить до 10 сентября.

Руководитель Управления делами президента Каныбек Туманбаев заявил, что общая площадь здания составляет более 39 тысяч квадратных метров, включая пять этажей и подвал. В фойе первого этажа расположены 11 залов для проведения официальных мероприятий. В сентябре 2023 года «Азаттык» сообщил, что Туманбаев имеет отношение к подрядчикам, которые строят президентский дворец.

Строительство нового здания администрации президента «Ынтымак-Манас Ордо» началось весной 2022 года в южной части Бишкека, на месте бывшей гостиницы «Иссык-Куль».

Президент Садыр Жапаров заявлял, что стоимость нового «Белого Дома» оценивается в $30 млн — компания-подрядчик построила здание в обмен на 16 гектаров земли. Потом выяснилось, что компания получила 25,7 гектаров земли. При этом, рыночная стоимость переданной земли была выше стоимости нового здания и примерно оценивалась в более $70 млн.

Также власти заявляли, что не будут тратить бюджетные деньги на строительство здания. Однако депутат Дастан Бекешев указывал, что средства на все это же выделялись из бюджета.

«Вы еще не знаете, сколько ушло средств из бюджета на начатое строительство, а сколько ушло на демонтаж гостиницы “Иссык-Куль”, — вас бы хватил сердечный приступ. Ради вашего же здоровья информация о реальных расходах строительства “Белого дома” засекречена»,

— писал он в своем телеграм-канале.

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