Депутат ЖК Дастан Бекешев в своем Телеграм-канале поделился мнением о том, что поступивший в парламент законопроект о штрафах за оскорбления в СМИ и других интернет сайтах будет вредить гражданам.

По словам парламентария, сумма штрафа за оскорбление в СМИ непомерна для простых граждан.

«Это инструмент для чиновников. Обычный мужчина на оскорбления наверняка полезет драться или затаит обиду. […] Попробуй оскорбить чиновника. Он, естественно, куда обратится? — в Министерство культуры. Потому что он сам не сможет как-то наказать, и ему захочется, чтобы госаппарат от его имени пошел и наказал кого-то»,

— сказал депутат.

Бекешев подчеркнул, что законопроект будет вредить простым гражданам.

«Надо будет постараться сделать так, чтобы он не работал в отношении чиновников, а работал на простых граждан. И нужно снизить штраф»,

— заключил парламентарий.

На заседании профильного комитета ЖК 3 сентября стало известно, что докладчиком этого законопроекта выступит замглавы Минкульта Марат Тагаев. Депутат Исхак Масалиев возмутился этим и сказал, что докладчиком по внесению нормы о клевете не может быть Минкультуры. Парламентарии поддержали коллегу и рассмотрение законопроекта сняли с повестки.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировал Кабмин. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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