В аварии близ Токмока погибли 10 человек. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в Минздраве.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшие получают лечение в больницах: пятеро в Токмоке, один в Бишкеке и один в Канте.

По данным ГУОБДД, пятеро погибших находились Mercedes-Benz Sprinter, двое из них — дети (одному год, второму — 9 лет). Также пострадали два человека.

Трое погибших и двое пострадавших ехали в Toyota Camry. В Subaru Outback погибло два пассажира и пострадал водитель. В Mercedes-Benz пострадал один пассажир. В Toyota Voxy пострадавших нет.

1 сентября на дороге Бишкек — Нарын — Торугарт, близ Токмока, произошла авария. На тот момент в ГУОБДД сообщали о семерых погибших и шестерых пострадавших.

Причиной аварии стало лопнувшее колесо автомобиля Subaru Outback, из-за чего водитель утратил контроль над машиной и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, после чего последовало столкновение с другими автомобилями.

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